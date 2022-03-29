وكيل وزارة العمل والتأهيل للتخطيط يتابع مع مجلس إدارة الشركة الوطنية للأدوية سير عمل الشركة والمصاعب التي تعترضها .

طرابلس 29 مارس 2022 م ( وال ) بحث وكيل وزارة العمل والتأهيل للتخطيط وشؤون الديوان “حسام المزوغي” بديوان الوزارة بطرابلس مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية

سير عمل الشركة والعراقيل التي تواجهها

وتناول الاجتماع الذي ضم عدد من مديري الإدارات والموظفين بالشركة آلية تذليل الصعاب أمام الشركة و أوضاع الشركة الصناعية والمشاكل التي تعترضها لضمان الانتاج وذلك على الصعيد القانوني و المالي .

ويذكر أن الشركه العامه لصناعة الأدويه والمستلزمات الطبيه مقرها الرابطة وتضم عدد من المصانع منها مصنع للمواد الاوليه يقوم بتصنيع المواد الخام الخاصة بصناعة الادوية ومصنع للتشكيلات الصيدلانيه.به خط انتاج واحد للاقراص والكبسولات فقط وهي الشركه الوطنيه الوحيدة المتخصصه في صناعة الادوية.