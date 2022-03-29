شكشك يستعرض مع رئيسة عمليات بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا الخطة التطويرية لديوان المحاسبة

طرابلس 29 مارس 2022 (وال)- بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الثلاثاء، مع رئيسة عمليات بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا سندرا قوفين؛ التعاون في تنفيذ مشاريع الخطة التطويرية لديوان المحاسبة.

وشارك في الاجتماع وكيل الديوان ومديرة فريق مشروع الاتحاد الأوروبي مساندة ليبيا ليلي حبش، ومنسقة مشروع الاتحاد الأوروبي سلمى بن تقية، وخبير الحوكمة بمشروع الاتحاد الأوروبي هيثم يونس، وبحضور مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ومدير مكتب الخطط والنظم وضمان الجودة.

وجرى خلال الاجتماع بحث إمكانية دعم بعض المشاريع عن طريق البرنامج، وتحديد أطر التعاون في تنفيذ مشاريع التطوير الواردة بالخطة الاستراتيجية بالديوان، من خلال برنامج مساندة ليبيا وتقديم كافة التسهيلات والدعم المطلوب لإنجاحه وفقا لما نشره الديوان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك. (وال)

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