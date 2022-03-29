 اصدار توصيات هامة عن ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر

تونس 29 مارس 2022 (وال) -اختتمت بالعاصمة التونسية، أعمال ورشة عمل لإعداد قائمة المؤشرات المتعلقة بالرصد والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر.

وأصدرت الورشة التي عقدت في الفترة من (22 حتى 24 ) مارس الجاري، تسع توصيات من أهمها ضرورة نشر المؤشرات العامة لرصد ضحايا الاتجار بالبشر، والتعرف عليهم على أوسع نطاق ممكن، ونشر المؤشرات الخاصة للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتحديدهم لدى الجهات الحكومية ذات الصلة بها.

وجاءت هذه الورشة في اطار اعداد الألية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا، ضمن شراكة بين مجلس أوروبا والمجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الانسان، ومنظمة لا سلام دون عدالة، وبدعم من برنامج تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الانسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر المتوسط.

(برنامج الجنوب الرابع) هو برنامج مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

كما شارك في هذه المبادرة المهمة، حوالي خمسين مشارك ومشاركة، من مختلف الهياكل الحكومية الليبية ذات الصلة، ومنها وزارة العدل والداخلية، ومكتب النائب العام، واللجنة العليا للطفولة، والمجلس الأعلى للقضاء، وخبراء عن مجلس أوروبا من فرنسا وبلجيكا وتونس، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي، ومشاركة مجلس أوروبا ومنظمة لا سلام دون عدالة، وشخصيات من المجتمع المدني.(وال تونس) إ ه / س خ.

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