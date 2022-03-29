قسم دعم وتمكين المرأة بمكتب الثقافة والتنمية المعرفية غريان يتفقد برنامج القيادات الشابة في البلدية.

غريان 29 مارس 2022 (وال) – قام قسم دعم وتمكين المرأة بمكتب الثقافة والتنمية المعرفية غريان مساء أمس بزيارة لتفقد برنامج القيادات الشابة بغريان ضمن التنسيق والتعاون من أجل إنجاح البرنامج التدريبي .

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم وتمكين مجموعة من الشابات لكي يصبحن صانعي تغيير في المستقبل، وذلك للتخفيف من المخاطر الشخصية المرتبطة بهذه المهنة مع تطوير أفكارهم.

ويستهدف برنامج القيادات الشابة في بلديه غريان ، الذي بدأ تنفيذه في التاسع من فبراير ( 24 ) شابة من خريجات كليه القانون غريان ، ليشاركن في أكاديمية المحاميات بهدف بناء قدراتهن وزيادة اندماجهن في سوق العمل .

كما يشمل البرنامج الذي يستمر لمدة شهر ونصف ، تدريب العناصر المستهدفة على تطبيقات نظرية وعملية في محكمة غريان .

.. (وال- غريان)..