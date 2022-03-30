طرابلس 29 مارس 2022 (وال) -استقبل مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، اليوم الثلاثاء، السفير الالماني السيد ميخائيل اونماخت. و استعرض الطرفان آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والتحديات التي يواجهها المشهد الليبي، وآليات حلها، إضافة إلى العلاقات بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي. وناقش الاجتماع حيثيات المشهد السياسي الحالي وإمكانية التوافق بين جميع الأطراف […]

ظهرت المقالة بوشناف يلتقي السفير الألماني لدى ليبيا أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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