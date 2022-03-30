وزارة الخارجية والتعاون الدولي تُسلم ;16515 ;جواز سفر للجالية الليبية بالخارج.

طرابلس 29 مارس 2022م ( وال ) سلمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي “16515”جواز سفر لابناء الجالية الليبية بالخارج منذ مباشرة عمل محطات التصوير الخاصة بإصدار جوازات السفر للجاليات الليبية المقيمة بالخارج في “يونيو 2021” .

وأوضحت ادارة الشؤون القنصلية بالوزارة أنها سلمت خلال هذا الاسبوع جوازات سفر لعدد من المحطات ومنها محطة كندا 1013 جواز، وكوريا 101 والأردن 68 جواز، والسودان 17، وصربيا 231، ورومانيا 23 جواز، ولندن 373 جواز.

وأكدت الإدارة أن عملية تسليم الجوازات ستتواصل ضمن جهود الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للجاليات الليبية المقيمة في الخارج وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك.