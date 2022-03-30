السفير الأمريكي يلتقي بقادة عدد من الأحزاب السياسية الليبية.

تونس 29 مارس 2022م (وال) ـ التقي سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” بقادة عدد من الأحزاب السياسية الليبية خلال المشاورات التي جرت في تونس باستضافة المعهد الوطني الديمقراطي.

وقال “نورلاند” في تغريده نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها على تويتر : “كان من دواعي سروري أن ألتقي اليوم بقادة 19 حزباً سياسياً ليبيًا خلال المشاورات التي جرت في تونس باستضافة المعهد الوطني الديمقراطي”.

وتابع “نورلاند” قائلا “شاهدت أنا والسفيرة البريطانية “كارولين هوردال” حماسهم الشديد، وأنا معجب بتصميمهم على مساعدة ليبيا على استعادة الزخم نحو الانتخابات. والولايات المتحدة تقف إلى جانبهم في هذا الجهد.”