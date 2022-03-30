شركة الكهرباء تدعو المواطنين لتسوية أوضاعهم التعاقدية.

طرابلس 29 مارس 2022م (وال) ـ دعت الشركة العامة للكهرباء المواطنين إلى الإسراع في إتمام إجراءات وتسوية أوضعهم التعاقدية مع الشركة.

كما دعت الشركة عبر صفحتها علة “فيسبوك” المواطنين إلى التعاون مع الفرق الفنية لنجاح الحملة الوطنية لتحصيل الإيراد العام والقضاء على التوصيلات غير الشرعية وضمان استمرارية التيار الكهربائي.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قد أطلقت حملة وطنية لتحصيل الإيراد العام، والقضاء على التوصيلات غير الشرعية، في المدن الليبية وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية، ورفع المعاناة عن المواطن وصولًا لكهرباء دون انقطاع.