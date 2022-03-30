وكيل ديوان بلدية الخمس يطمئن مواطني البلدية بتوفر غاز الطهي بدء من السبت القادم.

الخمس 29 مارس 2022م (وال) – طمأن وكيل ديوان بلدية الخمس ” أحمد أبوشعالة ” اليوم الثلاثاء كافة المواطنين بالبلدية بأن سيتم توفير غاز الطهي وبكميات وفيرة ابتداء من السبت القادم.

وأكد ” أبوشعالة ” في تصريح لراديو بلدية الخمس أنه تم الاتفاق مع مدير منطقة عمليات مصراته بشركة البريقة لتسويق النفط على توفير غاز الطهي خلال شهر رمضان داخل بلدية الخمس بكميات كافية.

وقال ” إن مدير المنطقة وعد بأن غاز الطهي سوف يتم توفيره ابتداء من شهر رمضان ” مشيرا إلى أن الكميات التي سيتم توفيرها ستكون ضعف الكميات السابقة.

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