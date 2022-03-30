“أَسرار الحكواتي.. جماليَّات الحَكْي وَذخائِر السِّيرِ الشَّعبِيَّة” لأسامة خضراوي

الرباط 30 مارس 2022 (وال) _ صدر حديثاً عن معهد الشارقة للتراث بالإمارات كتاب “أَسْرَار الحَكَوَاتي: جَمَالِيَّاتُ الحَكْي وَذَخَائِرُ السِّيَرِ الشَّعْبِيَّة” للدكتور أسامة خضراوي، الباحث في الدراسات الثقافية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وتقديم الناقد الدكتور سعيد يقطين، وجاء في 401 صفحة من القطع المتوسط.

وجاء في مقدمة الناشر: حاول أسامة خضراوي، من خلال الكتاب، البحث واستكشاف ما تزخر به الساحات الشعبية من غنى ثقافي وفني، مع التركيز على أسرار الحكواتي المتمثلة في حلقة الراوي الشعبي؛ فجاء هذا العمل الميداني تكميلًا للجهود المبذولة في صون هذا التراث الشعبي انطلاقًا من الإصدارات القديمة والحديثة التي حاول من خلالها تجميع الأفكار وإعادة النقاش والحياة لهذه الكتب التي يمتلكها الإنسان ويضعها مهملة في ركن مكتبته، وبالتالي يأمل الكاتب من هذا العمل أن يكون دعوة للاحتفال والاحتفاء والالتفاف، لهذا الكنز الذي تتلاطمه رفوف المكتبات.

والجديد في هذا العمل هو توظيف نظرية جمالية التلقي لهانس روبر ياوس، والدور البارز الذي أولته للمتلقي، القارئ، السامع، الجمهور، الذي يشارك مع الراوي الشعبي في التواصل حول السيرة الشعبية العربية التي اعتبرها الكاتب ذاكرة جماعية وجب الحفاظ عليها والتأريخ لها، ونظرية التلقي تعني أن العمل الأدبي لا تكتمل حياته إلا إذا قرئ، وأعيد إنتاجه من جديد، لأن المبدع ما هو إلا قارئ للأعمال السابقة.

وبحسب سعيد يقطين فإن القارئ سيجد في هذا الكتاب معلومات جديدة، وأفكارًا تستدعي التعميق من خلال البحث في جوانب أخرى من الثقافة الشعبية بسبب الترابط بين مختلف مكوناتها.

وبرأيه “هذا الكتاب إضافة مهمة إلى المجهودات التي قدمت في سبيل البحث واستكشاف ثراء الثقافة الشعبية المغربية.

ولا شك في أن أي إضافة في هذا المسار هي دعوة إلى الانتباه إلى جانب مهم من ثقافتنا المغربية في مختلف تجلياتها وأبعادها ومقاصدها، خدمةً لواقعنا الثقافي من خلال البحث في ذاكرته الثقافية من جهة، واستشرافًا لمستقبل زاهر من جهة أخرى”.(وال _ الرباط) ح م / هـ ع

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