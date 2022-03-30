باشاغا و المبعوث الفرنسي " بول سولير" يتفقان على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات في ليبيا .

طرابلس 30 مارس 2022م ( وال ) – اتفق رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب ” فتحي باشاغا ” والمبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا ” بول سولير “على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا .

وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا عبر حسابها على “تويتر” إن المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا ” بول سولير” ، أجرى اتصالا مع “باشاغا” ، حيث اتفق الطرفان على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.

وأضافت السفارة أن الطرفين اتفقا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في جميع أنحاء ليبيا ، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عبر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

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