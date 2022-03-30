صدور كتاب “أنطاكيا.. تاريخ وحضارة” للدكتور لطفي لطفي

بغداد 30 مارس 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن دار الفارابي كتاب “أنطاكيا.. تاريخ وحضارة” للدكتور لطفي فؤاد لطفي.

وكتبت الدكتورة سلوى ميخائيل، أستاذة الهندسة المعمارية في جامعة دمشق، في تقديم الكتاب: “لفتتني صورة الغلاف الجميلة من اللحظة الأولى، كما أُخذتُ بروعة التمثال الذي يمثّل أنطاكية.

وشدّني الكاتب عندما قال بأنه يريد أن يترك قلبه في هذا الكتاب، هنا بدأت رحلتي في عوالم أنطاكية التاريخ والحضارة، ووجدت نفسي أتعرّف على موقعها وتاريخها وتطورها وثقافة ساكنيها، تعرفت على المهندسين المعماريين الذين أشرفوا على بنائها. استشعرت أنطاكية البيزنطية، والسلوقية، والرومانية، وما تعاقب عليها من حقب لاحقة، واستوعبت علاقة العمارة بالسياسة، وكيف أثّر أسلوب الحكم والصراع على السلطة وعلى عمرانها وعمارتها.

تعرّفت خلال جولتي على هويتها وشخصيتها المتميزة، رأيت مبانيها، التاريخية العامة منها، والخاصة، ودققت في مخططات حماماتها الإمبراطورية.

زرت المباني السكنية، ودخلت إلى فنائها وقاعاتها المختلفة، وأذهلتني التفاصيل المعمارية واللوحات الفنية والفسيفساء التي نقلت إليّ صورًا جميلة عن أساطير مختلفة، وأسلوب الحياة الإنسانية.

ثم انتقلت بعد ذلك إلى مناطقها التي طبعها الانتداب الفرنسي بطابعه، خلال رحلتي هذه كانت تهتز بي الأرض كلما وردت سيرة زلزال، كما آلمني التراجع والإهمال طيلة الحكم العثماني”.(وال _ بغداد) ح م / هـ ع

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