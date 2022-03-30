ليبيا نيوز

تعيين ثلاثة خبراء للتحقيق في جرائم الحرب في أوكرانيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة في 30 مارس الجاري عن تشكيل لجنة مستقلة مكونة من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان؛ من أجل التحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات التي حدثت في أوكرانيا خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت المنظمة العالمية إن النرويجي إريك مورس سيكون الرئيس اللجنة التي ستتولى عملية التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان كافة، والقانون الدولي الإنساني، والجرائم المرتبطة بالعدوان الروسي على أوكرانيا.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد وافقت على تشكيل اللجنة في 4 مارس الجاري؛ استجابة لطلب أوكرانيا وحلفائها الاتحاد الأوروبي، بريطانيا وأميركا، وأكدت أن عمل اللجنة سيستمر لعام كامل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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