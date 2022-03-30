تعيين ثلاثة خبراء للتحقيق في جرائم الحرب في أوكرانيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة في 30 مارس الجاري عن تشكيل لجنة مستقلة مكونة من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان؛ من أجل التحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات التي حدثت في أوكرانيا خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت المنظمة العالمية إن النرويجي إريك مورس سيكون الرئيس اللجنة التي ستتولى عملية التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان كافة، والقانون الدولي الإنساني، والجرائم المرتبطة بالعدوان الروسي على أوكرانيا.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد وافقت على تشكيل اللجنة في 4 مارس الجاري؛ استجابة لطلب أوكرانيا وحلفائها الاتحاد الأوروبي، بريطانيا وأميركا، وأكدت أن عمل اللجنة سيستمر لعام كامل.

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