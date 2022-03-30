مصرع 4 ضباط وجنديين باكستانيين إثر تحطم مروحية عسكرية في الكونغو

إسلام أباد 30 مارس 2022 (وال) -أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء، عن مصرع (6) عسكريين إثر تحطم مروحية لقوات حفظ السلام الدولية في جمهورية الكونغو. وبحسب بيان الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم لقي أربعة ضباط وجنديين مصرعهم إثر تحطم طائرة مروحية لقوات حفظ السلام الدولية، التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو. وأوضح البيان أن “مروحية […]

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