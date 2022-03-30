ليبيا نيوز

اجتماع مدراء مدارس التعليم الديني على مستوى ليبيا بمنارة أبي راوي للعلوم الدينية زليتن .

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

زليتن 30 مارس 2022م ( وال )  عقد  مدراء مدارس التعليم الديني على مستوى ليبيا اجتماعا برئاسة مدير إدارة شؤون التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم “محمد المغربي”تم خلاله مناقشة سير العملية التعليمية بمدارس التعليم الديني .

وتم  خلال الاجتماع الذي  عُقد بمنارة أبي راوي للعلوم الدينية  مناقشة عدد من المواضيع تتعلق بالتعليم الديني  و الصعوبات التي تواجه مدارس التعليم الديني في بداية الفصل الدراسي الثاني

وضرورة اعتماد الخطة الدراسية من مركز المناهج التربوية وإعداد المناهج وطابعة الكتب الدراسية إسوة بالتعليم العام  و إدخال التعليم الديني بمنظومة المركز الوطني للامتحانات .

وشارك في هذا الاجتماع كلا من  “عامر شادي” رئيس قسم الشؤون التعليمية بإدارة شؤون التعليم الثانوي بالوزارة، و “جميلة البكوش” رئيس قسم شؤون المعلمين بإدارة شؤون التعليم الثانوي بالوزارة، و “بشير جحا” من إدارة شؤون التعليم الثانوي، و”محمد الصغير” مدير مكتب التعليم الثانوي بالمراقبة،  “عبدالحكيم الطويري” رئيس قسم المتابعة بالمراقبة، و”الصديق فتح الله” رئيس قسم التعليم الديني بمكتب التعليم الثانوي بالمراقبة، .       

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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