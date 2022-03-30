كلية الهندسة والتعدين بجامعة سبها تنظم حلقة نقاش علمية حول الطاقة الشمسية.

سبها 30 مارس2022 م ( وال ) نظمت كلية هندسة الطاقة والتعدين بجامعة سبها حلقة نقاش علمية بعنوان : ( الطاقة الشمسية من العلوم إلى التطبيق إلى الاستثمار)

وتناولت حلقة النقاش أهمية الطاقة الشمسية ومساهمتها في حلحلة الكثير من المشكلات ، خصوصاً النقص الحاد في الإمداد بالطاقة الكهربائية ” والتحول من مرحلة دراسة العلم إلى التطبيق، وذلك بإجراء بحوث علمية تهتم بموارد الطاقة في ليبيا، وآلية تطويرها، وتنفيذها في الواقع؛ لتحقيق الاستفادة المثلى منها.

وشدد المشاركون في حلقة النقاش إلى التكامل بين العلوم، وعلاقة الطاقات المتجددة ببقية العلوم الأخرى، وإمكان دراستها من عدة جوانب، كتشريع القوانين وسنها؛ لتنظيم إدارة الطاقة، ودراسة الجدوى الاقتصادية من استخدامها.

وأثر المشاركون في الحلقة بطرح مقترحات، وأفكار بحثية جديدة و الرقي بالبحث العلمي، وتلبية الاحتياجات المحلية في الإمداد بالطاقة، وإسهامها في الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام.

والقى الدكتور ” قاسم الزين ” محاضرة علمية حول الطاقة الشمسية سلط خلالها الضوء على الثروات والطاقات المتجددة والبديلة التي تزخر بها ليبيا، وما تتمتع به ليبيا من طاقة شمسية تسهم إسهاما كبيرا في حلحلة الكثير من المشكلات التي تعانيها البلاد،

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