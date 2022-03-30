ليبيا نيوز

إجماع غربي على تشديد العقوبات على روسيا ودعم أوكرانيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن زعماء ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا اتفقوا في محادثة هاتفية جرت مساء أمس، على استمرار الضغط على روسيا بالعقوبات الشديدة؛ من أجل وقف إطلاق النار وسحب قواتها من أوكرانيا.

وقال المتحدث الحكومي إن الزعماء الخمسة دعوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الملحة للناس في أوكرانيا وفتح ممرات إنسانية، خاصة في مدينة ماريوبول.

كما ناقش الزعماء إجراءات مشتركة؛ لضمان أمن الطاقة ومواجهة أسعارها المرتفعة.

من جهةٍ أخرى، قال البيت الأبيض في بيان له عقب هذه المحادثات: إن الزعماء أجمعوا على الاستمرار في زيادة التكلفة التي تتكبدها روسيا لقاء هجومها على أوكرانيا، وكذلك الاستمرار في تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها.

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قناة 218 الليبية

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