توقعات بأزمة غذائية عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

قال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيسلي، إن الأزمة الحالية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا سيكون لها تأثير عالمي يتجاوز أي شيء شاهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف بيسلي في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي أن برنامج الغذاء العالمي كان يطعم 125 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قبل الحرب في أوكرانيا، وقد أجبر الآن على البدء في خفض الحصص الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والشحن، لاسيما أن البرنامج يشتري 50% من حبوبه من أوكرانيا.

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