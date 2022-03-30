البنتاغون ينفي الانسحاب الروسي من حول كييف ويحذر من الخطة الجديدة

شكك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون جون كيربي، بادعاءات روسيا انسحابها من مواقع حول العاصمة الأوكرانية كييف، وقال إن الأعداد التي انسحبت قليلة جدًا، وإن الأمر يتعلق بإعادة التمركز أكثر منه تراجعًا أو انسحابًا من الحرب.

وتوقّع المتحدث باسم البنتاغون تخطيط روسيا لشن هجوم كبير على مناطق أخرى في أوكرانيا، وأكد عدم زوال التهديد عن العاصمة كييف.

وأشار كيربي إلى أن تغيير روسيا لاستراتيجيتها مؤخرًا لا يعتبر انسحابًا، وأكد رصد بعض التحركات العسكرية الروسية الصغيرة والمحدودة، في إطار إعادة التموضع والانتشار في مناطق أخرى.

يذكر أن كيربي أكد استعادة القوات الأوكرانية السيطرة على بعض المناطق في غرب وشرق كييف.

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