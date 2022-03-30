المانحون قلقون من إغلاق طالبان مدارس الفتيات

أشار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر، إلى أن تغيير حركة طالبان لموقفها بشأن السماح للفتيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية، أثار قلق المانحين قبيل مؤتمر رئيسي لهم.

وقال شتاينر في مؤتمر صحافي عقده في كابول، إن هذه الخطوة المفاجئة، قد تدفع المانحين إلى تقليص التزاماتهم، خاصة في ظل مواجهة المزيد من الاحتياجات بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أنه أبلغ قادة طالبان إمكانية التعويل على المساعدة للمساهمة في التغلب على أي مشكلات وعوائق فنية أمام فتح المدارس.

وحذر المسؤول الأممي من تمسك طالبان بموقفها، وقال إن الإصرار على إغلاق المدارس سيخلق أزمة تواصل بينها وبين المجتمع الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا