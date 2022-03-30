ثمانية قتلى من بعثة مونوسكو إثر تحطم مروحية

أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية “مونوسكو” مقتل ثمانية من عناصرها في سقوط مروحيتهم، أثناء جولة استطلاعية في منطقة تشانزو بمقاطعة شمال كيفو، حيث تدور معارك ضد المتمردين.

وقالت البعثة، في بيان رسمي، إن القتلى هم ستة من الجيش الباكستاني بالإضافة إلى عسكريين، أحدهما من روسيًا والآخر من صربيا.

وأشارت البعثة إلى قيامها بنقل الجثث إلى جوما، وأكدت فتحها تحقيقًا في ملابسات السقوط.

من جهة أخرى، اتهم الجيش الكونغولي مسلحين تابعين لحركة (إم-ثلاثة وعشرين) بإسقاط الطائرة، مما دفع المتحدث باسم الحركة إلى نفي الأمر.

يذكر أن مونوسكو لم تكشف عن الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الحادث.

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