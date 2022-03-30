نائب رئيس الرئاسي يبحث مع السفير البنغلاديشي سبل التعاون المشترك

طرابلس 30 مارس 2022 (وال) _ بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، مع سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى ليبيا – عضو منظمة التعاون الإسلامي، “شميم الزمان”، آفاق التعاون في عديد المجالات بين ليبيا وبنغلاديش، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وأكد السفير، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء بديوان المجلس، قدرة بلاده على مد ليبيا بالعمالة الماهرة، التي تحتاجها في مرحلة الإعمار والتنمية، ودعم القطاع الصحي بالعناصر الطبية والطبية المساعدة.

هذا وتم خلال اللقاء، التأكيد على تفعيل اتفاقيات التعاون السابقة المبرمة بين ليبيا وبنغلاديش، ومنها اتفاقيات التبادل التجاري والاقتصادي. (وال _ طرابلس) ح س

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