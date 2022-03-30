البرهان يقيل أعضاء مجالس إدارات جامعات وطنية

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في 29 مارس الجاري، إقالة أعضاء مجالس إدارة نحو ثلاثين جامعة وطنية في البلاد وتعيين رؤساء جددا لها.

يشكّل قرار البرهان عدولاً عن التعيينات التي قامت بها القيادة المدنية خلال فترة تقاسم السلطة، وتأكيدًا على رغبته في السيطرة على البلاد.

وأثار القرار استنكارًا وتنديدًا في الأوساط الجامعية، إذ وصفت رئيسة مجلس العمداء في جامعة الخرطوم فدوى عبد الرحمن طه، في بيان قرارات البرهان بأنها غير قانونية، وتمثّل تعديًا على صلاحيات رئيس الوزراء، وقالت إن الأساتذة في جامعة السودان سيبدؤون إضرابًا مفتوحًا للاحتجاج على هذه القرارات.

يشار إلى أن الجامعات السودانية كانت بؤرة للاحتجاجات الطلابية، فيما شارك رؤساؤها في محاولات للوساطة بين الجيش والجماعات المدنية.

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