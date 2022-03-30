ليبيا نيوز

البرهان يقيل أعضاء مجالس إدارات جامعات وطنية

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في 29 مارس الجاري، إقالة أعضاء مجالس إدارة نحو ثلاثين جامعة وطنية في البلاد وتعيين رؤساء جددا لها.

يشكّل قرار البرهان عدولاً عن التعيينات التي قامت بها القيادة المدنية خلال فترة تقاسم السلطة، وتأكيدًا على رغبته في السيطرة على البلاد.

وأثار القرار استنكارًا وتنديدًا في الأوساط الجامعية، إذ وصفت رئيسة مجلس العمداء في جامعة الخرطوم فدوى عبد الرحمن طه، في بيان قرارات البرهان بأنها غير قانونية، وتمثّل تعديًا على صلاحيات رئيس الوزراء، وقالت إن الأساتذة في جامعة السودان سيبدؤون إضرابًا مفتوحًا للاحتجاج على هذه القرارات.

يشار إلى أن الجامعات السودانية كانت بؤرة للاحتجاجات الطلابية، فيما شارك رؤساؤها في محاولات للوساطة بين الجيش والجماعات المدنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك