بوتين يستعرض مع رئيس وزراء إيطاليا الوضع الراهن في أوكرانيا

أعلن مجلس الوزراء الإيطالي أن مكالمة هاتفية جرت -الأربعاء- بين رئيس الوزراء ماريو دراغي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمرت لمدة ساعة، واستعرض من خلالها الرجلان الأوضاع الراهنة في أوكرانيا- وفقاً لما أوردته وكالة نوفا- دون ورود أي تفاصيل أخرى عن فحوى المكالمة.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد قال -في وقت سابق الأربعاء- إن دراغي، سيُجري محادثة هاتفية مع بوتين وكشف وزير الخارجية عن ذلك خلال لقاء مع الصحافة أثناء زيارته للعاصمة الألمانية برلين، رداً على سؤال حول المفاوضات بين كييف وموسكو الجارية في مدينة إسطنبول التركية.

يشار إلى أن دي مايو، قد أعلن خلال اللقاء أن إيطاليا وألمانيا متحالفتان بشكل خاص في إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا وأن البلدين يعملان سويًا على جبهات مختلفة وفي مقدمتها الجبهات الإنسانية.

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