ليبيا نيوز

الرئيس التونسي يحل البرلمان ويتهم خصومه بالتآمر على الدولة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان بناءً على المادة 72 من الدستور التونسي، بعد 8 أشهر من تعليق عمله، واصفاً الجلسة البرلمانية الأخيرة التي عُقدت عبر الدائرة المغلقة بمحاولة انقلاب فاشلة.

وكشف سعيد في كلمة له خلال ترأسه جلسة مجلس الأمن القومي، الأربعاء، طلبه من وزيرة العدل بتكليف النيابة العامة بالقيام بدورها إزاء المتآمرين على أمن الدولة، محذراً من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون، مؤكداً أن الدولة لن تكون أبدا لعبة بأيدي من حاول الانقلاب عليها، وفق قوله.

وكان نواب معارضون للتدابير التي اتخذها الرئيس التونسي في 25 من يوليو الماضي، قد عقدوا الأربعاء جلسة عبر الواقع الافتراضي، صوّتوا خلالها بأغلبية 116 صوتاً على إلغاء التدابير التي اتخذها سعيد، وسط توجه لسحب الثقة من حكومة بودن وتعيين حكومة جديدة، الأمر الذي أثار مخاوف لدى التونسيين من استنساخ التجربة الليبية بحكومة ومجلس نيابي موازي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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