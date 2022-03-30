روسيا تستعد لمهاجمة شرق أوكرانيا

شهدت ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف -الأربعاء- قصفاً من قبل القوات الروسية التي تعهدت قبل يوم بتقليص العمليات، وشمل القصف أيضاً مدينة أخرى محاصرة في شمال البلاد.

يُذكر أن القوات الأوكرانية نجحت في وقت سابق في استعادة بعض من أراضي ضواحي العاصمة، ولم تتعرض كييف نفسها للقصف، لكن قصف المدفعية استمر بلا توقف على تخوم المدينة.

وشهدت “إربين” إحدى ضواحي كييف قتالاً عنيفاً طيلة الأسابيع الأخيرة، وتحدث السكان الذين فروا من المدينة عن تعرض شمال الضاحية لقصف عنيف وسقوط قذائف، فيما اشتغل عمال الطوارئ على انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وفيما وصفت دوائر الدول الغربية تعهد القوات الروسية بالحيلة لإعادة تجميع الصفوف، “بعد أن تكبدت خسائر فادحة، لم تتمكن القوات الروسية بعد ما يقارب من أكثر من شهر من السيطرة على أي مدينة كبيرة”.

يشار إلى أن أوكرانيا قد نددت بتكثيف القصف بعد أن تعهدت روسيا -الثلاثاء- بأنها ستقلص العمليات بالقرب من العاصمة كييف ومدينة تشيرنيهيف الشمالية، لزيادة الثقة المتبادلة من أجل محادثات السلام.

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