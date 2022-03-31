الكبير وصنع الله يبلغان سفير ألمانيا لدى ليبيا بضرورة ابعاد مؤسستيهما عن التسييس .

طرابلس 30 مارس 2022 م (وال) ـــ نقل السفير الالماني لدى ليبيا “ايكل أونماخت” عن محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”،تأكيدهما أن كلا المؤسستين بحاجة إلى الحماية من أي تسييس، وإلا فإن ثروة الشعب الليبي ستكون على المحك .

وغرد السفير الألماني في حسابه عبر شبكة تويتر قائلا : (اجتماعات بناءة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الكبير” وكذلك مع ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “صنع الله ” حيث أكدا أن كلا المؤسستين بحاجة إلى الحماية من أي تسييس، والا فان هناك الكثير على المحك، لأن هذا يتعلق بثروة الشعب الليبي) .

وأوضح السفير الأماني أن تغريدته جاءت اثناء استراحة قصيرة بين اللقائين ، ، وأنه استمتع باحتساء فنجان قهوه رائعة في قلب مدينة طرابلس) .

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