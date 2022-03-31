أسعار النفط تسجل ارتفاعا بعد يومين من التراجع .

لندن 30 مارس 2022 (وال) – سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد يومين من التراجع، في ظل تقييم المستثمرين الحذر لاحتمالات تراجع حدة الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفاعا، اليوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 105.09 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، وذلك بعد تراجعه خلال اليومين السابقين بنسبة 8.5%.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 8% ليصل إلى 111.12 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، بعد تراجعه أمس بنسبة 2%.