مدير أمن سرت يبحث مع رئيس وأعضاء مجلس الحكماء بالمدينة خطة المديرية لاستتباب الامن داخل المدينة.

طرابلس 30 مارس 2022م ( وال ) استعرض مدير أمن سرت عميد ” مختار ابوسبيحة الشيباني ” مع رئيس وأعضاء مجلس الحكماء بالمدينة الاوضاع الامنية بالمدينة وخطة المديرية لاستتباب الامن داخل المدينة.

وأكد مدير الامن خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المديرية على أهمية مجلس الحكماء في المدينة ودوره الوقائي في منع الجريمة قبل وقوعها، مثمنا جهوده في معالجة القضايا التي تتطلب الصلح بين المتخاصمين.

بدوره اشاد رئيس مجلس الحكماء بالجهود التي تبذلها مديرية أمن سرت في حلحلة مشكلة توفر الوقود وضبط الشارع العام ، داعيا إلى ضرورة مواصلة التعاون واستمراره بين المجلس والمديرية للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين .

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