آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي يبحث مع مسؤولي مصلحة الجمارك آليات مكافحة التهريب بالمنطقة.

طرابلس 30 مارس 2022م ( وال ) – استعرض آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء دكتور” صلاح الدين النمروش ” اليوم الأربعاء مع عدد من قيادات ومسؤولي مصلحة الجمارك، الآليات الكفيلة بتنفيذ خطة التأمين للمنطقة.

وبحث الاجتماع – الذي عقد بمكتب آمر المنطقة – الآليات الكفيلة بتنفيذ خطة التأمين للمنطقة، والسبل الضامنة لتحقيق التعاون المشترك والفعلي المثمر لمكافحة التهريب بشتى أنواعه، وفرض هيبة وسيادة الدولة على كامل أراضيها ومنافذها البرية الغربية وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

وحضر الاجتماع مدير مصلحة الجمارك اللواء ” سليمان علي سليمان ” ، و مدير إدارة التدريب والدراسات الجمركية عميد ” رضاء أوهيبة ” ، و مدير الشؤون الفنية بمصلحة الجمارك عميد ” سالم البصير” و مدير الإدارة العامة للمكافحة عميد ” مراد العالم ” و مدير الدعم المركز فرع الزاوية الرائد ” محمد حسين ” .

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