إتلاف 2500 صندوق زيت طهي في سرت لعدم مطابقته للمواصفات الصحية

طرابلس 30 مارس 2022 (وال) – أتلف جهاز الحرس البلدي بسرت كميات كبيرة من زيت الطهي والمواد الغذائية المحظورة والطبية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية.

وقال مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي في المدينة، إن الكميات التي تم اتلافها تقدر بأكثر من 18 طنا، من بينها 2500 صندوق زيت طهي نوعي “جنان”، و”حلوة” المصنع في مصر لعدم مطابقة المواصفات القياسية، بالإضافة معدات لتحضير الخبز غير صالحة تم ضبطها في عدد من مخابز المدينة.

وأشار المكتب إلى أن التخلص من المواد الغذائية والطبية جرى بحضور عميد البلدية، وأعضاء مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية، ومديري مكتبي حماية المستهلك والإصحاح البيئي في المدينة.

يذكر أن الكميات التي تم التخلص منها تمت مصادرتها بعد حملة تفتيش يقوم بها الحرس البلدي شملت الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية بعد معاينتها في المختبرات المختصة.

..(وال)..