صنع الله: قلة التمويل وشح الميزانيات أبرز التحديات التي يواجهها القطاع النفطي في البلاد.

طرابلس 30 مارس 2022م ( وال ) – قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله ” إن القطاع النفطي في البلاد يواجه صعوبات وتحديات كبيرة بسبب قلة التمويل وشح الميزانيات .

وأوضح ” صنع الله ” – خلال لقائه اليوم الاربعاء بمقر المؤسسة في طرابلس رئيس وعددا من أعضاء نقابة محامي طرابلس والنقابة العامة للمحاميين على مستوى ليبيا – أن هذه التحديات جعلت من القطاع النفطي في ليبيا عاجزا عن التطوير وزيادة الإنتاج وتنفيذ مشاريعه وسداد أجور عامليه.

وأكد على أنه رغم كل هذه التحديات إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة وحريصة على الحفاظ على مقدرات وثروات الشعب الليبي وفقا لما نشره الموقع الالكتروني للمؤسسة.

من جهتها أعربت نقابة محامي طرابلس خلال اللقاء، عن جاهزيتها لتقديم الدعم الكامل واللامحدود والمشورة القانونية السليمة للمؤسسة فيما يخص الأعمال والإجراءات والاتفاقيات القانونية المتعلقة بأعمال قطاع النفط.

كما أثنى ممثلو نقابة المحامين، على دور المؤسسة ورئيسها في الحفاظ على استمرار انتاج النفط باعتباره مصدر الدخل الوحيد للدولة الليبية، وإداراتها الحكيمة للقطاع والحفاظ على وحدته والنأي به عن أي تجاذبات سياسية.

وكان اللقاء قد حضره رئيس نقابة محامي طرابلس ” سليمان العزابي ” وعضوي مجلس النقابة ” علي مروان ” و ” عادل العلاقي ” وممثل نقابة محاميي طرابلس لدى النقابة العامة للمحاميين على مستوى ليبيا ” عبد الله الجربي ” إضافة إلى حضور عضو الإدارة القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط ” أشرف بلحاج “.

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