إيران تنتقد العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة عليها

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد الخطيب رفض طهران العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها.

وأشار إلى أن هذه العقوبات وسيلة تتبعها أميركا من أجل زيادة الضغط على المواطن الإيراني.

وقال: هذا التحرك يعد دليلاً واضحًا على سوء نوايا أميركا تجاه الشعب الإيراني، ووصف سعيد الخطيب السياسة الأميركية بالفاشلة لأنها تقوم على ممارسة المزيد من الضغوط على الشعب الإيراني.

جاء تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على رجل مقيم في إيران ومجموعة شركات تابعة له بحجة دعمه برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

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