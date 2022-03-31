الصحة الفلسطينية: قتيلان و15 إصابة برصاص جيش الاحتلال بعد اقتحامه مخيم جنين

جنين 31 مارس 2022 (وال) -أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطينيين، الأول يبلغ من العمر (17) عاما والآخر (23) عاما، برصاص الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، خلال عملية اقتحام مخيم جنين في شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن (15) إصابة نقلت للمستشفيات، بينها 14 إصابة بالرصاص الحي وإصابة بالاختناق بالغاز، وتم تصنيف 3 من بين الإصابات على أنها خطرة، وإصابة واحدة متوسطة الخطورة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الاحتلال في محيط مستشفى جنين، دخل إلى قسم الطوارئ، وتسبب بارتباك في العمل.

و في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اقتحم الاحتلال مخيم جنين وتمت محاصرته منزلا، وسط اشتباكات عنيفة.

وفي وقت سابق، قررت شرطة الاحتلال السماح لعضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، باقتحام ساحات المسجد الأقصى، كما أعلنت حالة التأهب القصوى ونشرت آلاف العناصر داخل المدن، بعد مقتل (5) أشخاص خلال هجوم شنه شاب فلسطيني يوم الثلاثاء.

وتشهد الضفة الغربية أجواء من التوتر على خلفية تصعيد قوات الاحتلال إجراءاتها، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، تزامنا مع (3) عمليات وقعت داخل مستوطنات صهيونية في أسبوع واحد.(وال جنين) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال