الأمم المتحدة تؤكد سعيها لجمع مساعدة مالية لأفغانستان

أكدّت منظمة الأمم المتحدة سعيها لجمع مبلغ 4,4 مليارات دولار في مؤتمر دولي سيُعقد في 31 مارس من أجل مساعدة أفغانستان على الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها.

وقال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارتن جريفيث قبل عقد المؤتمر: الأفغان بحاجة الدعم من أجل تطوير اقتصادهم، واستدامة الزراعة، ودعم الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تسعى إلى جمع 4,4 مليارات ، وهو رقم يفوق الرقم الذي طلبته الأمم المتحدة عام 2021 بثلاث مرات، وأكد جمع 13% من المبلغ المطلوب حتى الآن.

وقال مسؤولون في منظمة الأمم المتحدة إن التبرعات سيتم إيصالها إلى وكالات الإغاثة دون أن يمر أي مبلغ منها عبر القنوات السلطة التابعة لحركة طالبان التي سيطرت على البلاد في أغسطس الماضي.

وكانت بريطانيا قد تعهدت قبل انعقاد المؤتمر بتقديم 374 ألف دولار كمساعدة للشعب الأفغاني.

يذكر أن 23 مليون مواطن أفغاني يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب تعرض البلاد لأسوأ موجة جفاف منذ 30 عامًا.

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