دراسة الصورة الشعرية عند العيلة في جامعة الأقصى

غزة 31 مارس 2022 (وال) -منحت جامعة الأقصى الفلسطينية في مدينة غزة، أمس الأربعاء، الباحثة هدى عبد الله وشاح رسالة الماجستير في الآداب، تحت عنوان “الصورة الشعرية عند أحمد بشير العيلة”، بعد مناقشة ثرية ظهر الأربعاء 30 مارس 2022 الموافق ليوم الأرض الفلسطيني، في قاعة القدس في مدينة غزة.

وتكونت لجنة المناقشة من دكتور أسامة عزت س لطان أستاذ الأدب والنقد الحديث بالجامعة مشرفا، ودكتور يحي أحمد غبن مناقشا داخليا، ودكتور محمد مصطفى كلاب ممتحنا خارجيا من الجامعة الإسلامية، وتأتي هذه الخطوة دعما من الدراسات النقدية الأكاديمية لأعمال الشعراء الفلسطينيين، وإبراز جمالياتها نظرا للدور الكبير الذي تلعبه القصيدة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال، وإعلاء الجماليات الفلسطينية من خلال اللغة والشعر.

وشارك الشاعر أحمد بشير العيلة بمداخلة أثناء المناقشة؛ تحدث فيها عن مكانة الشعر الفلسطيني وأهمية العلاقة بين الأكاديمي والإبداعي، شاكرا الباحثة على جهدها ولجنة الإشراف على عمقهم ونزاهتهم، وإلى الأستاذ المشرف دكتور أسامة أبو سلطان على اهتمامه النقدي بالأدب الفلسطيني المعاصر.

ويعتبر العيلة من الشعراء الفلسطينيين المعاصرين، الذين عاشوا بعيدا عن وطنهم ما أثر على موضوعات وعمق أعماله، وهو من مواليد 1966، وله عدة دواوين مطبوعة وروايات وقصص قصيرة، ومارس الصحافة والتعليم، وقد قامت عدة جامعات عربية بتدريس أعماله في مواد النقد الأدبي.(وال غزة) ف م / س خ.

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