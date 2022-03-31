شهيدان و14 إصابة برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها.

جنين 31 مارس 2022 (وال) – استشهد فلسطينيان وأصيب 14 آخرون صباح اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة جنين ومخيمها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر محلية أن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الفلسطينيين “يزيد نضال سعد الدين السعدي” (27 عاما) من مدينة جنين و” سند محمد خليل أبو عطية” (17 عاما) من مخيم جنين ، متأثرين بجروحهما، فيما أصيب 14 فلسطينيا بالرصاص بينهم ثلاث في حالة الخطر وإصابة متوسطة الخطورة، وأخرى بالاختناق.

وأعلنت حركة “فتح” والقوى الوطنية في محافظة جنين، الاضراب الشامل، حدادا على أرواح الشهداء.

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