الولايات المتحدة تثمن الجهود المشتركة في عملية إعادة الموروث الثقافي الليبي

واشنطن 31 مارس 2022 (وال) _ قال السفير الأمريكي لدى ليبيا (ريتشارد نورلاند)، أن الولايات المتحدة فخورة بدعم جهود إعادة الموروث الثقافي الليبي.

هذا واعتبر “نورلاند” في تغريدة له على تويتر أن عملية التسليم التي تمت بالأمس، مجرّد جزء يسير من الجهود الأمريكية – الليبية لحماية التراث الليبي الغني.

وفي الختام، “شكر السفير مصلحة الآثار في منهاتن ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، على جهودهما لحماية وإعادة التراث القيم الذي تعود ملكيته إلى ‎ليبيا.”

الجدير بالذكر، أنه وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي اليوم الخميس، “ماري دي ميو” مدير عام معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة “UNICRI” والوفد المرافق لها على متن طائرة خاصة ، محملاً بالقطعة الأثرية المعروفة باسم “الرأس الرخامي الجنائزي”، النادرة وذات الأصول الليبية والتي نقلت بطريقة غير مشروعة، وجرت محاولة بيعها في مزاد ” بمعرض افروديت “أحد معارض مدينة نيويورك. (وال _ واشنطن)

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