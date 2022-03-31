مركز اللارصاد الجوية يتوقع تقلبات جوية هذا اليوم على اغلب مناطق البلاد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

طرابلس 31 مارس 2022 م ( وال ) توقع المركز الوطني للارصاد الجوية تقلبات جوية اليوم الخميس على اغلب مناطق البلاد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة ماعدا المناطق الممتدة من رأس جدير إلى الخمس ،.

وأوضح المركز في نشرته اليومية حول الوضع الجوي والسائد أن التقلبات الجوية تشمل مناطق الجنوب الشرقي يوم الغد وأن درجات الحرارة القصوى هذا اليوم تتراوح ما بين (28 – 34) مْ، على مناطق الشمال، و ما بين(35 – 39) مْ، على مناطق الوسط والجنوب.

كما يتوقع المركز تحسن في حالة الطقس وانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمال والجنوب الغربي يوم الغد.