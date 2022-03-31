وقف لإطلاق النار في ماريوبول لإجلاء المدنيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء، وبالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية؛ عن وقف لإطلاق النار في ماريوبول المحاصرة يبدأ في العاشرة من صباح الخميس في المدينة؛ من أجل إجلاء المدنيين.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية، داعية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي إلى إرسال ممثلين عنهم للمساهمة لإنجاح هذه العملية الإنسانية.

واتهم مسؤولون أوكرانيون، في المقابل، روسيا باستهداف مبنى للصليب الأحمر في مدينة ماريوبول، بغارات جوية وبالمدفعية.

وفي سياق متصل، أعلن الزعيم الانفصالي لدونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن “نحو 140 ألفًا غادروا ماريوبول متجهين إلى جمهورية دونيتسك الشعبية أو إلى روسيا منذ بدء الحرب.

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