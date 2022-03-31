روسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين.

موسكو 31 مارس 2022م ( وال ) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء، وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 10,00 من صباح الخميس في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية.

وأضافت في بيان أنه “كي تنجح هذه العملية الإنسانية، نقترح تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وكان مجلس بلدية ماريوبول ندد، الأربعاء، بنقل موسكو “قسرا” المرضى والموظفين من مستشفى توليد في هذه المدينة المحاصرة بجنوب شرق أوكرانيا إلى روسيا.

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