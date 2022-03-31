ليبيا نيوز

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين.

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

موسكو 31 مارس 2022م ( وال ) –   أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء، وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 10,00 من صباح الخميس في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية.

وأضافت في بيان أنه “كي تنجح هذه العملية الإنسانية، نقترح تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وكان مجلس بلدية ماريوبول ندد، الأربعاء، بنقل موسكو “قسرا” المرضى والموظفين من مستشفى توليد في هذه المدينة المحاصرة بجنوب شرق أوكرانيا إلى روسيا.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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