الأمم المتحدة: 10 ملايين نازح ولاجئ أوكراني منذ بدء الحرب

أعلن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن أكثر من أربعة ملايين أوكراني فروا من بلادهم منذ بداية الحرب، في تدفق للاجئين لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بينما تجاوز عدد النازحين داخليا ستة ملايين.

ولفت غراندي، الذي وصل الأربعاء إلى أوكرانيا، إلى أن الأطفال يمثلون أكثر من نصف هؤلاء اللاجئين، ومعظم الباقين من النساء، فيما أشارت أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية إلى اضطرار أكثر من 10 ملايين شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم عابرين الحدود أو باحثين عن ملاذ في مكان آخر في أوكرانيا.

ونبهت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إلى أنه “من المهم تشجيع اللاجئين على مغادرة بولندا التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين، ومحاولة الذهاب إلى الدول الأعضاء الأخرى في محاولة لتخفيف الضغط الذي بات غير محتمل على وارسو.

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