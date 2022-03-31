عاجل / وصول الطائرة التي تقل القطع الاثرية التي كانت مهربة لأمريكا صباح اليوم مطار معتيقة الدولى .

عاجل / وصول الطائرة التي تقل القطع الاثرية التي مهربة لأمريكا صباح اليوم مطار معتيقة الدولي .
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وكالة الأنباء الليبية
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