ليبيا نيوز

عاجل / وصول الطائرة التي تقل القطع الاثرية التي كانت مهربة لأمريكا صباح اليوم مطار معتيقة الدولى .

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  عاجل / وصول الطائرة التي تقل القطع الاثرية التي مهربة لأمريكا صباح اليوم مطار معتيقة الدولي . 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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