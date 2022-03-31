باشليه: الهجمات الروسية العشوائية في أوكرانيا ترقى لمستوى جرائم حرب

أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، عن قلقها من تصاعد الهجوم الروسي ضد أوكرانيا، محذرة من أن الهجمات العشوائية التي تشنها القوات الروسية والمحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”.

وأضافت باشليه: “التدمير الهائل لأهداف مدنية والعدد الكبير للخسائر المدنية يشير بقوة إلى أن المبادئ الأساسية للتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية والتكافؤ والحيطة لم يتم الالتزام بها بشكل كافٍ”.

وأكدت المسؤولة الأممية أن فريقها يملك معلومات موثوقة بأن القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية 24 مرة على الأقل في مناطق مأهولة، مشيرة إلى وقوع هجمات على منشآت صحية، بينها 50 مستشفى.

وذكرت المفوضة الأممية أن عدد القتلى المدنيين بلغ 1,189 شخصًا، من بينهم 98 طفلاً، محذرة من أن الرقم ربما يكون أعلى بكثير لعدم تمكن فرقها من الوصول إلى الأماكن الأكثر استهدافًا.

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