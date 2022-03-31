للمرة الثالثة.. البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس جديد للبلاد

أخفق البرلمان العراقي الأربعاء، للمرة الثالثة، في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة مقاطعة عدد كبير من النواب، ليظل البلد بعد مرور ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة، دون رئيس دولة أو رئيس حكومة جديدين.

وأرجأت رئاسة البرلمان الجلسة حتى إشعار آخر، بحسب بيان أصدرته الدائرة الإعلامية للمجلس، التي ذكرت أن جلسة الأربعاء اقتصرت على تصويت الحاضرين على مهام عدد من اللجان النيابية وأسماء أعضائها.

وأشارت مصادر من داخل أروقة البرلمان إلى أن عدد المشاركين في الجلسة كان 178، فيما يحتاج البرلمان إلى نصاب الثلثين أي 220 من 329 نائبًا للشروع في عقد جلسة انتخاب رئيس للبلاد.

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