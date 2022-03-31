سد النهضة.. على طاولة البحث بين البرهان والسيسي

قام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الأربعاء بزيارة إلى القاهرة هي الأولى من نوعها منذ انقلاب أكتوبر، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين بلديهما وعددًا من الملفات المشتركة في مقدمتها قضية سد النهضة الإثيوبي.

وتأتي زيارة البرهان وسط استمرار الاحتجاجات في الشارع السوداني مطالبة بتنحي العسكريين عن السلطة وبحكم مدني ديمقراطي، فيما أشار محللون إلى أن الاستقبال الرسمي الذي حظي به البرهان من الرئيس السيسي، حيث استعرضا معًا حرس الشرف في قصر الاتحادية الرئاسي؛ دليلٌ على دعم صريح للبرهان.

ويتشاطر البلدان المخاوف من إطلاق إثيوبيا عملية توليد الكهرباء من سد النهضة، وكذلك من تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على احتياجاتهما الغذائية، لا سيما أنها يستوردان النسبة الأكبر من القمح من هاتين الدولتين.

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