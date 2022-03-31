أتلاف أكثر من (22) طن من المواد الغذائية والأدوية والسلع منتهية الصلاحية والمحظورة في سرت.

سرت 31 مارس 2022 م(وال) – قام فرع جهاز الحرس البلدي سرت بحضور عميد البلدية ورئيس وضباط الفرع، واعضــــــاء مركز الرقابة على الاغدية والأدوية بأتلاف كمية كبيرة تقـــــدر بأكثر مــــــــن (22) طن منها أكثر (18) طن من المــــواد الغذائية المحظورة والمنتهية الصلاحية والغيــــــــــــــر مطابقة للمواصفات القياسية

وأفاد رئيس جهاز الحرس البلدي سرت عميد “جمعة أمبية ” في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية أنه تم أتلاف عـــــــــدد ( 305 ) طاجين خاص للمخابز غير صالحـــة للاستهلاك والاستعمال ، واتلاف ما يقدر بـ ( 3 ) طن من الملح غير المطابــق للمواصـــــفات القياسية تم ضبطه داخـــــــل المخابز حســــــب تقارير المختبر المختص بالإضافة الـــــــي ضبط كمية كبيرة من الادوية والمحاليل الطبية منتهية الصلاحية سيتــم اتلافها وفــق القانون وبالطـــــريقة الصحيحة والامنة بالإضافة الى ضبط كمية كبيرة من زيت طهــــــي نــــــوع ( جنان .- حلوة ) ذات الصناعة المصرية ويقدر بـ ( 2500 ) صندوق بأجمالي ( 30.000 ) علبة غيـــــــر مطابقة للمواصفات القياسية الليبية حسب تقرير المختبر والتي كانت ستباع في المحلات داخل مدينة ســـــرت .

(وال)