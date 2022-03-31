براعم فريق الهلال لكرة القدم يتوج ببطولة فرعي بنغازي

بنغازي 31 مارس 2022 م ( وال ) توج فريق براعم الهلال لكرة القدم ببطولة الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي بعد تفوقهم في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4/3 على منافسهم الأهلي بنغازي التي جرت على ملعب شهداء بنينا المنتهية في زمنها الأصلي بالتعادل السلبي 0/0

وخص مدرب حراس مرمى براعم الأهلي ( عبدالسلام الفيتوري ) وكالة الأنباء الليبية بتصريح عقب نهاية المباراة عبر فيه عن الشكر لكل اللاعبين وأعضاء الفريق رغم الخسارة في المباراة النهائية .

وقال أن الفريق حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في مباراة واحدة وخاض المباريات بمستوى رائع يدل على علو كعب الرياضيين وتميزهم الا ان الفريق خسر امام الهلال في النهائي.