براعم فريق الهلال لكرة القدم يتوج ببطولة فرعي بنغازي

بنغازي 31 مارس 2022 م ( وال ) توج فريق براعم الهلال لكرة القدم ببطولة الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي بعد تفوقهم في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4/3 على منافسهم الأهلي بنغازي التي جرت على ملعب شهداء بنينا المنتهية في زمنها الأصلي بالتعادل السلبي 0/0
وخص مدرب حراس مرمى براعم الأهلي ( عبدالسلام الفيتوري ) وكالة الأنباء الليبية بتصريح عقب نهاية المباراة عبر فيه عن الشكر لكل اللاعبين وأعضاء الفريق رغم الخسارة في المباراة النهائية .
وقال أن الفريق حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في مباراة واحدة وخاض المباريات بمستوى رائع يدل على علو كعب الرياضيين وتميزهم الا ان الفريق خسر امام الهلال في النهائي.
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