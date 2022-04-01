رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يلتقي بمدير عام مستشفى العيون بطرابلس.

طرابلس 31 مارس 2022م (وال)ـ التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله ” اليوم الخميس بمدير عام مستشفى العيون بطرابلس ” رانيا الخوجة “.

واستعرضت “الخوجة” خلال اللقاء نتائج الدعم الذي قدمته المؤسسة الوطنية للنفط للمستشفى والمتمثل في توفير جهاز خاص بشفط الماء الأبيض بدون تدخل جراحي، والذي استخدمته القوافل الطبية التي انطلقت للجنوب الليبي لإجراء عمليات العيون في الفترة الماضية، والتي استهدفت مناطق غدامس، الشاطئ، سبها كمرحلة أولى.

وأشادت “الخوجة” بهذا الدعم وقامت بتقديم درع للرئيس المؤسسة تقديرا لدوره المميز في دعم هذا المرفق الصحي الهام وهذه القافلة التي توجهت للجنوب والمناطق النائية وأجرت أكثر من 1500 عملية عيون لإزالة الماء الأبيض.