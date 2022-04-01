رئيس الوزراء (عبد الحميد الدبيبة) يتفقد سير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي

طرابلس 31 مارس 2022 (وال) – قام رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” مساء اليوم الخميس، بزيارة إلى ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بهدف تفقد سير العمل بالوزارة والوقوف على المشاكل التي تواجه سير العمل بها.

وكان في استقبال الدبيبة خلال هذه الزيارة؛ وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووكلاء الوزارة.

وعقد رئيس الوزراء اجتماع موسع مع الإدارات والمكاتب بالوزارة، رحبت خلاله وزيرة الخارجية برئيس الوزراء، وقدّمت موجزاً حول مناشط الوزارة خلال العام الحالي، وكيفية تعاملها مع كافة الملفات الإقليمية والدولية.

كما وضعت المنقوش رئيس الوزراء في صورة الصعوبات التي تواجه السفارات الليبية في الخارج والتي تحتاج إلى وقفة جادة لمعالجة أوضاعها.

وقدّم رئيس الوزراء، في كلمه له الشكر لكافة العاملين بوزارة الخارجية على نجاحهم في تنظيم مؤتمر استقرار ليبيا الذي يتم تنظيمه لأول مرة داخل ليبيا خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة دعم السفارات الليبية في الخارج وحل كافة مشاكلها، وإحالة مخصصاتها سواء كانت في الباب الثاني أم الثالث، وكذلك ضرورة انتظام مرتباتهم بالخارج.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض ضوئي تفصيلي يوضح التحديات التي تواجه وزارة الخارجية والسفارات الليبية في الخارج.

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